Забастовка в Киеве: перевозчики взяли паузу

Огромная очередь из желтого металла заняла крайние полосы центральных улиц, от Бессарабки до Грушевского. На табличках маршруток указана почти вся столичная география. По некоторым данным, на демарш съехалось около шестисот машины.

Маршрутка, которой я каждое утро добиралась с Соломенки до Льва Толстого, сегодня опять не появилась. Поэтому второй день подряд пришлось ехать на троллейбусе. Но если вчера они ходили почти бесперебойно, то сегодня пришлось подождать почти полчаса. В душном переполненном троллейбусе далеко не нового типа все пассажиры все равно радовались. Втискиваясь в задние двери, какой-то парень еще пошутил: “Лучше плохо ехать, чем хорошо идти”. Разумеется, в салоне основной темой разговоров была забастовка маршрутников. Большинство пассажиров жаловались соседям, что не готовы тратить по 3 грн. за проезд на маршрутке, и теперь придется пользоваться общественным транспортом.

- Мне нужно делать два пересадки, чтобы добраться до работы. Если поднимут цену до 3 грн., придется в день тратить 12 грн. Это просто нонсенс! – возмущается молодая женщина.

- Вот таксисты сейчас наживаются, - с сожалением и завистью в голосе констатирует парень.

Киевлянка Ирина Ващук обычно добиралась на работу маршруткой. В связи с забастовкой стала пользоваться метро. О своем сегодняшнем утреннем путешествии вспоминает с ужасом.

- Мне нужно делать пересадку со станции Дворец Спорта на Льва Толстого. Хорошо, что я села в первый вагон и, выйдя, оказалась вблизи эскалатора. Вышла на станцию: все подземелье залито людьми. Толпа начинает безудержно нести. Тебя так плотно держат, что невозможно пошевелиться. А вдруг кому-то станет плохо?

В целом переход с одной станцию на другую занял у Ирины двадцать минут. Движение в переходах не было отрегулировано, и когда поток людей спускался из перехода, то подняться в обратном направлении у других пассажиров просто не было возможности.

А вот Галина Виденко с Троещины в забастовке маршрутников видит для себя одни плюсы.

- Я ехала с улицы Лесковской до метро “Лесная”. Троллейбусы ездили безупречно. Добралась за 15 минут, хотя обычно преодолевала это расстояние за полчаса и больше.

- Вчера в трамвай, которым я еду с Воскресенки до метро Черниговская, было не пробиться, - рассказывает еще одна киевлянка Аня Славинская. А сегодня трамваи ходят друг за другом, было значительно проще.

Водители маршруток собрались под мэрией ждать решения властей.

- Будем стоять до тех пор, пока нас не пустят отсюда. Видите, как мы плотно стоим, как нас поскладывали - ни одна машина не выедет, - шутят они.

Большинство из них - немолодые люди с сединой на висках или молодые парни, приехавшие работать в столицу из регионов. У них одно желание – не терять своей зарплаты.

- Мы не хотим увеличивать тарифы, пусть соляра будет дешевле. Пока соляру не снизят, не пойдем, - делится с УНИАН один из забастовщиков Михаил Иванович.

С ним солидарны многие другие забастовщики.

- Пусть снижают цену на горючее. Чтобы оно не было 5,50-5,60 грн., а послезавтра вообще 7 грн. Если бы в среднем сделали 5 грн. – это было бы прекрасно, - говорит водитель Николай.

Водители заверяют, мол, если бы снизили цену на горючее, то ни о каком повышении тарифов речь бы не шла.

- Полгода назад, работая на "Богдане" день, я его заправлял на 220 грн. Сейчас я откатываю тот же километраж – 270-300 км в день, а заправляю на 320 грн, - рассказывает водитель Вячеслав, приехавший в Киев из Черниговской области. - 100 грн. идет из моего кармана. У меня сейчас выходит 70 гривен в день прибыли. Зачем ездить 14 часов ради 70 гривен?

Если уж с ценой на горючее придется смириться, почти все забастовщики согласны на повышение привычного для себя тарифа на 50 копеек.

- На сегодня повышение на 50 копеек меня устроит. Оно перекроет те минусы, в которых я сейчас нахожусь. Это нужно, чтобы я мог содержать свой автомобиль в нормальном состоянии, для оплаты кредита за автомобиль и позволить семье хоть как-то выживать, - заверяет Владимир.

Сам он частный предприниматель, работает на себя. Говорит, что уже второй день несет убытки на 200-250 гривен. Другие водители говорят, что денег за простой работодатели им не платят. Поэтому уже второй день не получают свои законные 100-200 грн.

Вчера генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай Ламбуцкий заявил, что за 2-3 месяца будет закуплен новый подвижной состав и необходимость в маршрутках в столице вообще отпадет.

Водители на это заявление реагируют спокойно:

- Разве негде работать? Была бы шея, а хомут найдется. У нас уже пошли две машины в Хмельницкий. Можно в Харьков пойти работать. Есть города, где есть работа. В крайнем случае в Россию поедем. Нам все равно где работать, лишь бы деньги платили, - говорит Николай.

Президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий Рева заявил, что на 25 марта запланировано всеукраинская забастовка частных перевозчиков, работающих в режиме маршрутных такси.

- Киевлянам окажут всеукраинскую поддержку другие перевозчики. Практически все автомобильное сообщество поддерживает наших перевозчиков морально.

О переговорах с властью перевозчики говорят неохотно.

- Шпилевой (начальник Главного управления транспорта КГГА – Авт.) вчера утром приехал и говорит, давайте внесем изменения в договор и дадим вам свободные тарифы. Но он практически не имеет полномочий такого уровня, - рассказывает Рева. - Только что с ним полчаса говорили об этих свободных тарифах. Он говорит, давайте протокол договоренности подпишем. Мы подготовили, подходим к нему, а он говорит: “Вы давайте протокол, я буду его изучать, а вы пока разъезжайтесь”. Уважаемые, ну о чем можно вести речь?

УНИАН спросил у Ревы, почему перевозчиков не устраивают предложенные властью тарифы. На что он ответил:

- Никаких тарифов, предложенных Киевсоветом, мы не видели.

В споре между частными и государственными транспортниками голоса опрошенных нами киевлян разделились. Одна часть поддерживала власть и говорила, что при новых ценах следует будет за три остановки платить пять гривен, и этого допустить нельзя, другая часть считала, что оживление городского транспорта не решит проблем, люди опять будут думать, как добираться на работу.

Мы попросили прокомментировать ситуацию в столице двух экспертов: Ксению Ляпину, которая руководит парламентским Комитетом по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, и Александру Кужель, которая много лет возглавляла Государственный комитет предпринимательства.

Ксения Ляпина: городские власти на сто процентов не правы

Именно введение маршруток в свое время решило транспортную проблему столицы. Люди, которые за это взялись первыми, кто начал вкладывать деньги, и они много сделали, давали взятки служащим, покупали лицензии, при этом оформляли лицензионные карты на каждую машину. Тогда были конкурсы на маршруты, и выигрывали те, кто предлагал лучшие условия. И городские власти сегодня на сто процентов не правы, потому что быть добрым за счет бизнеса всегда легко. Если вы хотите держать четкую цену и не позволяете поднимать тарифы, то доплачивайте перевозчикам, чтобы они в убыток не возили людей. Если же хотите сделать хорошо потребителям и уценить, то давайте на эти маршруты хорошо оборудованный общественный транспорт. Дифференцированная стоимость билета в зависимости от расстояния проезда - вполне законное требование. Вы знаете, почему мало маршрутных такси, которые ездят через мосты, там пробки, и это дорого и накладно. А транспортные потоки у нас такие: с Правого берега на Левый, с Левого на Правый. Власть хочет доказать, что маршрутники плохие. А я подозреваю такую махинацию. Власть вытеснит этих “плохих” на ее взгляд маршуртников, заведет своих, даст им деньги на кредиты, чтобы эти купили подвижной состав, а через год те свои все равно поднимут цену. Потому что одним общественным транспортом проблему столицы на сегодня не решить. Эволюционный путь развития, когда ввиду конкуренции, увеличения троллейбусного и трамвайного парка отходят маршрутные такси - это нормально, это конкуренция. А когда одни ездят, а другим не позволяют поднимать цену на проезд - это вытеснение с рынка.

Александра Кужель: требования забастовщиков законны

Чтобы не возникало таких конфликтов, следует слушать людей, встречаться, и чтобы диалог бизнес-власть был чаще, чем раз в квартал с Президентом. Их требования законны, проезд в городском транспорте дороже в несколько раз. Как рассчитывается себестоимость и потом стоимость проезда? Считается бензин, амортотчисления и зарплата водителя. За последние годы бензин подорожал, зарплата растет, почему же эти люди, которые держат транспорт, не могут быть равны с остальными в этой стране? Городские власти должны компенсировать им стоимость проезда тех категорий, которые ездят бесплатно. Спросите хоть одного предпринимателя, кто-нибудь когда-нибудь им что-то компенсировал? Спросите, получил ли кто-нибудь из тех людей, которые имеют свои маршруты, разрешение без взятки? И потому надо сесть, посчитать и выйти на цену, которая бы удовлетворяла всех.

Вытеснение маршрутных такси - это процесс неминуемый, но людям надо дать время. Скажем, предупредить, что через два года будет полная замена и обновление городского парка. Люди, которые сейчас держат маршрутные такси, должны подумать, как они доработают, что они сделают с машинами, какие пустят на запчасти или может продадут или переведут. Тем более, многие из них обновили свой парк, купили новые. Так пусть власть сейчас купит у них те машины или утиль.

В других странах Восточной Европы таких проблем не возникало в принципе. Если власть не вмешивается в бизнес, если она смогла организовать траффик, то проблем не возникает. Если наша власть в свое время не имела денег на организацию траффика, то она отдала бизнесу. Сейчас она собрала деньги и говорит: все, идите на фиг, я здесь сама поразвожу всех. Это называется зависимостью создания отношений от количества денег. Нет вопросов, если они хотят создать хороший муниципальный транспорт. Но подготовьтесь, закупите транспорт, сделайте дорожные разметки для бусов, чтобы в пробках не стоять. Договоритесь с теми, кто возил людей в маршрутках, чтобы это не было врасплох для всех, и пожалуйста.

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На момент сдачи материала стало известно, что маршрутные такси, которые сегодня бастовали, завтра возобновят работу. Председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий Рева прокомментировал ситуацию так: “Транспортники ни о чем не договорилась с властью, их требования проигнорированы”. По словам господина Ревы, переговоры с властью будут продолжены, на завтра планируется встреча с министром транспорта Иосифом Винским, также они требуют встречи с Президентом и главой Секретариата Виктором Балогой. В случае, если их требования не выполнят, транспортники будут проводить новые акции протеста. Противостояние продолжается... Сегодняшний разъезд маршруток - это, скорее всего, пауза, которую взяли перевозчики. И не исключено, что через какое-то время они нанесут более мощный удар. Однозначно, что в противостоянии бизнеса и муниципалитету больше всего страдают киевляне, интересы которых власть якобы отстаивает.

Анна Ященко, Маша Мищенко

Фото Наталии Негрей, Сергея Светлицкого/УНИАН