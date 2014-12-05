8-12 декабря в Киевском Дворце спорта выставка «Хутровий ярмарок»

Куда отправиться на поиски шубы, меховой или кожаной куртки? Выставка «Хутровий ярмарок» открывается 8 декабря на 2-м этаже Киевского Дворца Спорта - это место, где собираются представители меховой индустрии, чтобы показать и предложить всем желающим свои лучшие изделия. Выставка меха стабильно пользуется популярностью, предлагая посетителям широкий выбор меховых и кожаных изделий на любой вкус и кошелек.

На выставке представлены шубы, дубленки, меховые куртки и пальто, жилеты современного и классического дизайна из норки, соболя, рыси, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика и др. Кроме того, большой выбор мужских и женских кожаных курток и дубленок, а также головные уборы, перчатки, сумки и другие аксессуары из кожи по цене производителя.

Выставки-ярмарки в Киевском Дворце спорта уже давно стали своеобразным брендом. Уникальность этого бренда в разнообразии предложений.

Выставка «Хутровий ярмарок» предсталяет возможность познакомиться с новыми модными меховыми коллекциями, сделать покупку со скидкой.

В это же время, на 1-м этаже Дворца спорта будут представлены товары легкой промышленности на выставке-ярмарке «Сезон ЗИМА»: верхняя мужская и женская одежда, сезонная обувь, недорогие мужские и женские классические костюмы;

детская одежда и обувь; кожгалантерея (сумки, ремни, перчатки и т.д.), головные уборы; трикотаж; постельное белье, домашний текстиль; парфюмерия, косметика;

бижутерия, зонты и многое другое.

Основное преимущество выставок-ярмарок – широкий выбор и гибкие цены.

Разнообразие ассортимента изделий, представленных на выставках-ярмарках, гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите и убедитесь в этом сами.

Выставки работают с понедельника по пятницу включительно (8-12 декабря) в Киевском Дворце Спорта (пл. Спортивная,1, метро „Дворец Спорта”) и в течение 4-х дней открыты для реализации самых смелых планов по обновлению зимнего гардероба.

Вход свободный с 11.00 до 19.00

Дополнительная информация по телефонам:

(096) 506-83-34; (093) 904-10-11; (044) 362-13-70

www.profexpo.kiev.ua