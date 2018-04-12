Фестиваль «Неделя австрийского кино» 2018 объявляет программу

7-й ежегодный фестиваль «Неделя австрийского кино» стартует в Украине 12 апреля. В этом году в программу фестиваля вошли три полнометражных картины, в том числе и драма украино-австрийского производства.

Откроет фестиваль историческая драма «Мадемуазель Паради». Лента Барбары Альберт основана на реальной истории слепой пианистки Марии Терезии Паради, которая жила в Вене XVIII века. После многочисленных попыток восстановить зрение, ее знакомят с одиозным «врачом-чудотворцем». Мировая премьера картины состоялась в рамках конкурсной программы Platform Международного кинофестиваля в Торонто, европейская – в конкурсе кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Также в программе фестиваля – драма «Январь – март» Юрия Речинского, которая создавалась в совместном производстве Австрии и Украины. Премьера ленты прошла в рамках конкурсной программы Роттердамского кинофестиваля, известного своим вниманием к новаторскому и экспериментальному кино.

«Январь – март» рассказывает две параллельные истории: первая – о молодой семейной паре, австрийке Анне и украинце Юре, которые попадают в автомобильную аварию; вторая – о родителях главных героев, в частности о матери Анны Марте, которая в Вене переживает расстройство личности, вызванный болезнью Альцгеймера. Музыку к фильму написал композитор Антон Байбаков, известный своими работами для «Украинских шерифов», «Всё пылает», «Зеленой кофты».

В Киеве картину лично представят режиссер Юрий Речинский и исполнительница одной из главных ролей Ангела Грегович. С 19 апреля фильм выйдет в украинский прокат.

Комедия «Мигранты» посвящена двум безработным друзьям, которые живут в современной Вене: в попытке заработать денег они изображают мигрантов для телевизионного шоу. Создатели называют фильм «политнекорректной комедией о современных клише, ложных идентичностях и «настоящих иностранцах» – что бы это не значило».

Также гостей «Недели австрийского кино» ждет традиционная подборка лучших медиаработ международного фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA. Киносмотр ежегодно проходит в австрийском городе Линц и презентует передовые визуальные технологии.

«Неделя австрийского кино» пройдет в Киеве, Одессе и Харькове. Также активисты и руководители киноклубов смогут провести показы в своем городе в рамках проекта «Артхаус Клуб», для этого нужно будет подать заявку на сайте club.arthousetraffic.com.

Организаторами фестиваля выступают Австрийский культурный форум и компания «Артхаус Трафик». Фестиваль благодарен Райффайзен Банку Аваль, надежному финансовому партнеру, который уже много лет поддерживает украинские показы наиболее ярких и резонансных кинокартин Австрии. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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