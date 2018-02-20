На Житомирщине с начала года шесть семей подали заявки на кредит по программе «Собственный дом»

За указанный период заявки поступили на общую сумму 1 млн 200 тысяч гривен.

На Житомирщине с начала этого года уже шесть семей подали заявки на получение льготного кредита по программе «Собственный дом».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"С начала года шесть семей подали заявки на получение льготного кредита под 3% для приобретения, реконструкции или строительства жилья", - цитирует пресс-служба ведомства директора коммунального предприятия «Областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» Житомирского областного совета Игоря Потапчука.

За указанный период заявки поступили на общую сумму 1 млн 200 тыс. грн. "Предварительно планируем провести первое в этом году заседание комиссии, которая будет рассматривать завяки, в начале марта», – сказал Потапчук.

Он напомнил, что жители области имеют возможность получить выгодный кредит под 3%. Для этого необходимо воспользоваться программой индивидуального строительства жилья на селе «Собственный дом».В 2017 году на Житомирщине такой кредит получили 23 семьи на общую сумму 3 млн 605 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, получить льготный кредит могут жители Житомирской области, которые проживают и работают в сельской местности.

Кредит предоставляется сроком от 20 до 30 лет под 3% годовых в размерах: до 300 тыс. грн кредита для строительства жилья в селе, до 200 тыс. грн кредита - для приобретения жилья, а также до 150 тыс. грн -на ремонт или реконструкцию жилья.