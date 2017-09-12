Офис бизнес-омбудсмена договорился о сотрудничестве с СБУ в рассмотрении жалоб бизнеса

Офис бизнес-омбудсмена подписал меморандум о сотрудничестве со Службой безопасности Украины в рассмотрении жалоб бизнеса, сообщила пресс-служба Офиса.

Читайте такжеВ Украине создали всеукраинскую сеть добропорядочного бизнеса для борьбы с коррупцией

Согласно сообщению, меморандум предполагает создание экспертной группы, которую возглавят заместитель главы СБУ и заместитель бизнес-омбудсмена. Экспертная группа будет рассматривать конкретные жалобы на действия СБУ и ее региональных представительств, сотрудничать в совершенствовании законодательства, отслеживать и пресекать нарушения со стороны чиновников.

По словам бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шеметы, всего 3% жалоб из общего потока обращений касаются действий СБУ, хотя среди этих жалоб есть резонансные дела. При этом, к концу второго квартала 2017 года СБУ выполнила 95% предоставленных бизнес-омбудсменом рекомендаций.

"Наша цель – сделать меморандум работающим инструментом. Как показывает практика, после подписания меморандумов с госорганами значительно увеличивается количество выполненных рекомендаций. Я уверен, что меморандум, который мы подписали, позволит нам оперативно решать проблемы бизнеса с СБУ", - сказал Шемета.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак выразил готовность способствовать бизнес-омбудсмену в его деятельности.

"Мы хотим, чтобы механизм работы с бизнес-омбудсменом не был формальным, а реально работал. Со своей стороны, мы готовы всячески способствовать бизнесу в реализации его прав", - отметил Грицак.

Как сообщал УНИАН, ранее Офис бизнес-омбудсмена подписал меморандумы о сотрудничестве с восемью государственными органами: Государственной фискальной службой, Министерством экологии и природных ресурсов, Государственной регуляторной службой, Министерством юстиции Украины, Национальным антикоррупционным бюро, Киевской городской государственной администрацией, Национальной полицией и Национальным агентством предотвращения коррупции.

Офис бизнес-омбудсмена, призванный решать спорные вопросы взаимодействия предпринимателей и государственных органов, за два года своей работы в Украине сэкономил бизнесу 10 миллиардов гривень за счет обеспечения возмещения налога на добавленную стоимость и решения других спорных вопросов.