Офис бизнес-омбудсмена за два года сэкономил бизнесу 10 миллиардов

Офис бизнес-омбудсмена, призванный решать спорные вопросы взаимодействия предпринимателей и государственных органов, за два года своей работы в Украине сэкономил бизнесу 10 миллиардов гривень за счет обеспечения возмещения налога на добавленную стоимость и решения других спорных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

Читайте такжеОфис бизнес-омбудсмена уже сэкономил бизнесу 7,5 миллиарда

Согласно сообщению, за время работы Офис бизнес-омбудсмена получил 1842 жалобы от предпринимателей, 1059 из которых рассмотрел и закрыл. При этом 81% жалобщиков составляет украинский бизнес. В то же время, из общего количества жалобщиков 78% – это малый и средний бизнес. Уровень удовлетворенности жалобщиков работой Офиса составляет 95%.

Кроме того, в Офисе сообщили, что государственные органы выполнили 86% рекомендаций Совета бизнес-омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, Офис бизнес-омбудсмена за 1,5 года своей работы в Украине сэкономил бизнесу 5 миллиардов гривень.

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект об Офисе бизнес-омбудсмена, предоставляющий ему полномочия доступа к информации и регулирующий его взаимодействие с государственными органами.

В случае принятия парламентом документ на законодательном уровне создаст в Украине институт бизнес-омбудсмена в качестве независимой организации, которая будет помогать бизнесу в защите прав на предпринимательскую деятельность.

Идея открытия в Украине Офиса бизнес-омбудсмена в качестве представителя интересов бизнеса в органах власти была озвучена весной 2014 года. К декабрю 2014 года был сформирован предварительный набор функций, которыми планировали наделить бизнес-омбудсмена, а также набор требований к кандидатуре бизнес-омбудсмена. 22 декабря 2014 года на эту должность был назначен литовец Альгирдас Шемета, ранее занимавший пост еврокомиссара.

Активную деятельность в качестве неправительственной организации Офис начал осуществлять с 20 мая 2015 года.