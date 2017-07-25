Минфин хочет объединить отчетность по нескольким налогам

Министерство финансов Украины инициирует объединение отчетности по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому социальному взносу (ЕСВ), которая будет более унифицированной с единым установленным сроком подачи.

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Об этом говорится в проекте закона о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс, опубликованном на сайте Минфина.

Согласно пояснительной записке, основными целями законопроекта являются упрощение ведения бизнеса и повышение эффективности работы контролирующих органов за счет создания единого унифицированного документа путем объединения отдельных видов отчетности. Целью законопроекта также является упрощение подачи отчетности по единому взносу, уменьшение бумажного документооборота и прекращение выполнения банковскими учреждениями не свойственных им функций.

Документом предусматривается, что объединенная отчетность может заработать с 1 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.

Кабинет министров в рамках предыдущего пакетного решения по дерегуляции 10 марта отменил действие 100 устаревших регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса в Украине.