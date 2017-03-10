В Украине отменили более 100 регуляторных актов, создающих барьеры для бизнеса

Кабинет министров Украины в рамках процесса дерегуляции отменил действие 100 устаревших регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу и оформлено в виде двух постановлений.

Как отметила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, регуляторные акты касаются различных органов власти.

По ее словам, документы вступят в силу в течение 2 месяцев, за это время соответствующие органы власти в случае необходимости смогут заменить указанные регуляторные акты на более рациональные.

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова, среди отмененных регуляторных актов 21 акт стал незаконным после вступления в силу Закона «Об основных принципах государственного надзора и контроля в сфере государственной деятельности». Указанными документами регламентировались другие виды проверок, кроме тех, которые позволяет принятый закон.

«Они отменяются именно потому, что никто не может проконтролировать ни их количество, ни их качество, ни результат», - отметил Нефедов.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.