Бизнес-омбудсмен: за год наша помощь бизнесу в финансовом выражении составила 6 миллиардов

Существующий в Украине с 2014 года Офис и Совет бизнес-омбудсмена, призванные защищать интересы деловых кругов в органах власти, в 2016 году провел 570 расследований по фактам жалоб бизнеса, а экономический эффект от оказанной предпринимателям помощи составил 6 млрд грн.

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Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета на пресс-конференции в Киеве.

«Результаты, которые бизнес получил от сотрудничества с Советом бизнес-омбудсмена в 2016 году, вселяют оптимизм. Только в финансовом выражении наша помощь бизнесу составила 6 млрд грн, а за весь период нашей деятельности – более 8,7 млрд грн», - сказал Шемета.

Он сообщил, что в прошлом году Совет в целом получил более 800 жалоб, и лидерами по количеству обращений стали Киев, Киевская Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Львовская области. Чаще всего, жаловались представители малого и среднего бизнеса, занятые преимущественно в торговле, сельском хозяйстве и работающие на рынке недвижимости.

Предметами жалоб становились действия налоговых органов, силовых структур, государственных регуляторов и органов местного самоуправления.

Справка УНИАН. Совет бизнес-омбудсмена – независимый постоянно действующий консультативно-совещательный орган Кабинета Министров Украины, учрежденный с целью создания прозрачных условий работы государственных и местных органов власти, государственных и подконтрольных государству компаний, а также для предотвращения коррупции. Совет финансируется через мультидонорский счет ЕБРР, открытый в 2014 году. Страны-доноры – Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Япония.