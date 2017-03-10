Кабмин утвердил пакет законопроектов для улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business

Кабинет министров Украины утвердил пакет дерегуляционных законопроектов, которые позволят Украине значительно улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

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По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова, принятие Верховной Радой указанных законопроектов, а также вступление их в силу позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business в ТОП-40.

В частности, по словам замминистра законопроекты исключают требования об обязательных оттисках печатей в документах, упрощают регистрацию новосозданных предприятий как плательщиков НДС.

Законопроекты упрощают получение разрешения на строительство, запускают механизм административного обжалований решений регистраторов бизнеса. Кроме того, по словам Нефедова, предложенные законопроекты усиливают защиту прав миноритарных акционеров, а также позволяют упростить процедуру банкротства с 3 лет до 1 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

По плану правительства, в текущем году наша страна может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять значительный пакет законопроектов - более 30, часть из которых уже зарегистрирована в парламенте, а часть должна быть утверждена правительством.