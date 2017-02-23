Открыть или закрыть ФЛП можно будет онлайн: Минюст запустил сервис госуслуг "Дом юстиции"

Министерство юстиции запустило онлайн-сервис государственных услуг «Дом юстиции», который позволяет зарегистрировать гражданскую организацию, печатное средство массовой информации, открыть или закрыть физическое лицо-предпринимателя, подать заявление на повторную выдачу утерянных документов, а также получить информацию из государственных реестров.

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Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции в Киеве.

«Я всех приглашаю на нашу территорию свободы, на территорию онлайн «Дом юстиции». Всех призываю - любите друг друга, дышите на полную, а про документы позаботится Министерство юстиции», - подчеркнул он.

По словам министра, «Дом юстиции» также позволит гражданам получить электронную цифровую подпись, а молодым юристам - найти вакантное место работы в государственных органах. Также через сервис можно будет оформить sms-уведомления в случае изменения правового статуса имущества, зарегистрированного в Государственном реестре имущественных стран.

Как сообщал УНИАН, украинские IT-волонтеры с момента пилотного запуска в марте 2016 года онлайн-портала iGov, направленного на борьбу с коррупцией и усовершенствование бизнес-процессов в государственных органах, получили 584,3 тыс. заказов государственных услуг.

В 2014 году Кабинет министров Украины заявил о намерении до конца 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.

Справка УНИАН. Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.