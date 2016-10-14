В Житомире открылся украинско-польский бизнес-форум

В Житомире сегодня открылся украинско-польский бизнес-форум.

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Как передает корреспондент УНИАН, открыли форум в.и.о. председателя Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич и консул Республики Польша в Виннице Войцех Мрозовски.

В форуме принимают участие представители около 100 предприятий из Украины и Польши.

”На форуме представлен инвестиционный потенциал Польши и Житомирщины. Среди участников есть представители известных польских компаний», - отметил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

В программе форума: экспозиции отечественных и зарубежных брендов в павильонах на открытых площадках, демонстрационные показы продукции украинско-польских промышленных предприятий, а также специальные мероприятия, семинары, консультации специалистов.

Как заявили участники форума, при участии польских инвесторов на территории Житомирщины уже создано более 30 предприятий. По объемам внешнеторговых операций Республика Польша занимает первое место среди европейских стран-партнеров Житомирской области, второе место занимает Германия, а третье – Италия.

*** На территории Житомирской области проживает самая большая диаспора поляков в Украине - около 49 тыс.человек, или 3,5% населения области.