Кременчугские мастера отремонтировали и передали для бойцов АТО три БТР

Работники Кременчугского завода дорожных машин «Кредмаш» передали бойцам из 92 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины три отремонтированных БТР-70.

Предприятие взялось бесплатно починить боевые машины, которые длительное время находились на хранении и оказались в нерабочем состоянии. Только ремонт двух двигателей для одного БТР обошелся в свыше тридцати тысяч гривен. Также бронетехнику покрасили и установили на нее антикумулятивные защитные решетки. Работы выполнялись бригадой слесарей транспортного цеха предприятия. Они работали без выходных, чтобы быстрее выполнить задание. По словам ремонтников, им также помогали другие организации и предприятия. В частности, владельцы кременчугских магазинов автозапчастей предоставили скидки на закупку деталей и узлов для двигателей боевых машин.

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После ремонтных работ все три БТР-70 прошли испытания на заводе, после чего их передали боевым экипажам в механизированную бригаду. Заводчане также укомплектовали отремонтированную технику инструментами, запчастями и топливом.