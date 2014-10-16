Киевские благотворители передали защитникам Мариуполя средства разведки и наблюдения

В частности, военным передано 3 оптико-электронных прибора для визуализации температурных полей (тепловизоры), 5 приборов ночного видения, 10 раций и два металлоискателя на общую сумму свыше 200 тысяч гривен.

- Это уже вторая партия необходимого технического имущества, которая поступила защитникам Мариуполя в рамках социального проекта «Общественная инициатива «Вернись живым». Тепловизоры и другие приборы ночного наблюдения - это те вещи, которые могут спасти жизнь солдатам и обеспечить мир в регионе. Поэтому все усилия волонтерских организаций направлены именно на обеспечение войск данными образцами современной техники, - отметила координатор волонтерских организаций в Мариуполе Галина Однорог.

После оформления передачи имущества технические средства направлено в разведывательных и специальных подразделений, которые принимают участие в АТО.