На подконтрольных боевикам территориях действует комендантский час - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В подконтрольных террористам населенных пунктах области действует комендантский час, контроль исполнения которой осуществляют боевики из террористической группировки «Оплот», - заяви он.

«Нарушителей на неделю вывозят на передовые позиции террористов для выполнения строительных работ», - добавил Лысенко.