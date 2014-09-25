На подконтрольных боевикам территориях действует комендантский час - СНБО

14:16, 25 сентября 2014
Армия
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На временно подконтрольных боевикам территориях Донбасса действует комендантский час.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В подконтрольных террористам населенных пунктах области действует комендантский час, контроль исполнения которой осуществляют боевики из террористической группировки «Оплот», - заяви он.

«Нарушителей на неделю вывозят на передовые позиции террористов для выполнения строительных работ», - добавил Лысенко.

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