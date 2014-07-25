В Горловке террористы ввели комендантский час - горсовет

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Горловского городского совета.

"По сообщению "Народного Ополчения Донбасса" в Горловке в связи с проведением на территории города боевых действий, чтобы избежать жертв и несчастных случаев, с 21.00 до 07.00 в городе запрещено движение автомобилей, общественного и других видов транспорта, а также служб такси", – сообщают в горсовете.

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Террористы подчеркнули, что к нарушителям будут применены "соответствующие меры по законам военного времени". Исключение составляют автомобили МЧС, скорой помощи, аварийной газовой службы, которые оказывают оперативную помощь населению, отметили в горсовете.