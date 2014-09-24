Депутаты-афганцы по поручению Порошенко посетили воинские части Житомира

В связи с непростой ситуацией на востоке страны Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко попросил включиться в работу народных избранников, прошедших боевую школу «Афгана», и побывать в воинских частях, где идет боевая подготовка военнослужащих.

"Дай Бог, чтобы дольше длилось перемирие, которое бы предоставило возможность создать армию, о которой мы мечтаем. Ведь призывами и рекламой на бигбордах мы не победим. Задача нашей миссии - чтобы офицеры и солдаты поняли: Президент и власть хотят видеть реальную ситуацию в Вооруженных Силах и помогать в решении проблем", - подчеркнул Николай Томенко. "Нужно определенное время, чтобы возродить уничтоженную армию, построить ее такой, какую бы украинцы почитали, а враг боялся. Житомирщина - одна из самых активных областей, жители которой выполняют задачи в зоне АТО. Обязанность государства - должным образом оценить героизм ее военнослужащих", - убежден народный депутат.

Находясь в гарнизоне воины-интернационалисты в первую очередь посетили Центр подготовки подразделений, где встретились с отмобилизованными военнослужащими, у которых продолжается боевое слаживание, осмотрели условия их проживания и материально-техническое обеспечение.

После чего, посетили Житомирский военный институт им. С. П. Королева Государственного университета телекоммуникаций, где детально ознакомились с учебно-методической базой, разработками ученых в области аэрокосмической разведки.

Впоследствии, члены украинского парламента, навестили военнослужащих-участников АТО, которые проходят лечение и реабилитацию в Житомирском военном госпитале и вручили им «Афганские» награды.

Стоит отметить, что в области уже внедрена программа реабилитации военнослужащих. Определено 6 лечебных учреждений областного уровня, где будет проводиться собственно и физическая реабилитация.

"Мы узнали реальную ситуацию и доложим ее Президенту. Сейчас одной из главных задач государства является перевооружение армии. Предоставив современное вооружение военным, возродить качественную социальную поддержку", - отметили народные депутаты.

В завершение пребывания в Житомире, народные депутаты почтили честь солдат, которые погибли, защищая мир в других странах возложили цветы к памятному знаку «черный тюльпан».