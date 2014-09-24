Первый заместитель министра обороны проверил обеспечение подразделений, которые пополнили мобилизованные военнослужащие

В Житомирском гарнизоне с рабочим визитом работал первый заместитель министра обороны Иван Руснак. В расположении управления командования 8-го армейского корпуса сухопутных войск вооруженных сил прошло совещание с руководящим составом воинских частей гарнизона, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Ивана Руснака особенно интересовали вопросы обеспечения подразделений личного состава, который пополнил ряды вооруженных сил в связи с частичной мобилизацией, вооружением и военной техникой, необходимым имуществом, на каких этапах проводится боевая подготовка с ними, соблюдены всех социально-правовых гарантий мобилизованных военных.

Стоит отметить, что в настоящее время военнослужащие воинских частей корпуса продолжают выполнять задачи как на юго-восточных рубежах нашей страны, так и проходят боевое слаживание на военных полигонах. Впоследствии о ходе мобилизации на Житомирщине доложил областной военный комиссар полковник Николай Залесский.

В ходе совещания первого заместителя министра обороны интересовали и проблемные вопросы, которые есть на сегодня, и пути их решения, какая нужна помощь от представителей ведомства.