На выходных для участников учений Rapid Trident-2014 устроили концерт и спортивные соревнования

Вечером 19 сентября Международный центр миротворчества и безопасности посетил украинский фольклорный ансамбль «Калина». А 20 сентября солдаты и офицеры многих стран ознакомились с творческими наработками сразу трех коллективов военных музыкантов. В клубе военного городка «Центральный» состоялся концерт с участием творческого коллектива Национального президентского оркестра. На полигоне выступили артисты Академического ансамбля песни и танца ВС Украины. Завершили концертную программу выступлением Вокально-инструментального ансамбля Командования Сухопутных войск США в Европе.

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В воскресенье, 21 сентября, участники учений получили возможность сойтись в спортивных соревнованиях: настольный теннис, футбол и мини-футбол, баскетбол и волейбол, перетягивание каната и т.д. Соревнования организовывались в командном первенстве. Честь Украины отстаивала сборная курсантов Академии сухопутных войск, морской пехоты и Национальной гвардии. Украинским ребятам не было равных в перетягивании каната. Первыми в баскетболе и волейболе стала сборная Литвы. В футболе победили военнослужащие сборной команды Румынии. Чемпионский титул в настольном теннисе завоевал курсант Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Виталий Божок. А сильнейшим в пауэр-лифтинге стал канадец капитан Марк Вассон.

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После спортивных соревнований военнослужащие имели возможность ознакомиться с исторической частью Львова. А американские военные музыканты из вокально-инструментального ансамбля даже дали концерт популярной музыки в центре города возле памятника Т. Шевченко.