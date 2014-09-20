Минобороны опровергает сообщения о применении Россией тактического ядерного оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, «информация, не в полной мере соответствует словам министра обороны Украины, сказанным во время частной беседы с корреспондентом одного из украинских телевизионных каналов».

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В МОУ объяснили, что по словам генерал-полковника Гелетея, во время штурма Луганского аэропорта российские войска применили самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Кроме фугасных и активно-реактивных мин самоходный миномет может вести огонь сверхмалым ядерными боеприпасами мощностью менее 1 кт. Об этом, в частности, могут свидетельствовать значительные разрушения, которым подверглись здания аэропорта.

«В то же время проверить, применялся ли ядерный боеприпас во время ведения огня, или другие неизвестные боеприпасы объемного действия, можно только с помощью соответствующих специалистов и специального оборудования, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия контроля за луганским аэропортом со стороны сил задействованных в АТО», - констатировали в оборонном ведомстве.

Минобороны призывает журналистов, представителей средств массовой информации проверять (уточнять) информацию перед ее опубликованием.