Россия после агрессии против Украины не может быть гарантом безопасности в мире - Гелетей

11:41, 20 сентября 2014
Политика
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Россия является наибольшим агрессором со времен Ялтинской мирной конференции и разрушает созданную после Второй мировой войны систему коллективной безопасности.

Министр обороны Украины посетил Варшаву / Фото УНИАН

Российская Федерация после своей агрессии против Украины не может быть гарантом безопасности в мире в рамках Организации Объединенных Наций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил в Варшаве 19 сентября. 

"Очевидно, что Россия, которая является наибольшим агрессором со времен Ялтинской мирной конференции и разрушает созданную после Второй мировой войны систему коллективной безопасности, просто не имеет права быть одним из гарантов этой безопасности", - сказал он.

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Гелетей поблагодарил президента Польши Бронислава Коморовского за высказанное им предложение ограничить права России как постоянного члена Совета безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в интервью New York Times Коморовский заявил, что во время своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН намерен призвать представителей стран ограничить право вето России в Совете безопасности этой организации.

В то же время издание назвало почти невозможным исключение РФ из Совбеза ООН, поскольку согласно его основными положениям Россия должна была бы сама проголосовать за такое решение.

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