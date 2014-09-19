"Репид Трайдент-2014": состоялись тренировки сводных подразделений на различных участках полигона

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и бойцы Национальной армии Республики Молдова практиковались в обнаружении взрывчатки на определенной местности и ее обезвреживании. Стоит отметить, что тренировки с военными проводили опытные инструкторы-саперы, которые участвовали в зоне проведения АТО и разных «горячих точках» мира. Методическую и практическую помощь в проведении занятий на этом учебном участке также оказывали специалисты специализированного саперного подразделения ВС Канады, которые уже четвертый год подряд принимают участие в тренингах «C-СВУ» с участниками серии учений «Репид Трайдент».

- Во время полевого выхода особое внимание уделяется новейшим видам взрывчатых веществ, - сообщил канадский инструктор сержант Батлер. - Сегодня весьма актуальной является работа военных саперов, ведь именно от их действий может зависеть десятки человеческих жизней.

Читайте такжеАртиллеристы ВМС проводят тактические учения с выполнением боевых стрельбНа территории вблизи базового лагеря многонационального батальона, который имеет кодовое название «Лизард», военные вооруженных сил Румынии отработали правильность и последовательность действий на блокпосту. В частности, иностранные военные провели обыск людей, которые проходили через условную границу, проверили наличие документов и выяснили другую необходимую информацию. Ведь персонал, который выполняет службу на стационарном или подвижном блокпосте кроме других действий, выполняет еще и задачи по разведки и сбора информации. Этот элемент, как обязательный этап подготовки, предусмотрено в алгоритмах учебных действий военнослужащих миротворческих подразделений.

Кроме того, румынские бойцы отбили нападение так называемых, террористов, на военных пограничного окружения. Контрнаступальними действиями национального контингента Румынии «бандформирования», роль которого выполняли бойцы специального подразделения под руководством майора Игоря Хайло, было обезврежено.

Читайте такжеПо всей Украине пройдут военно-медицинские ученияРуководитель занятия на учебной участке доволен действиями иностранных военных и убежден, что только четкий алгоритм действий обеспечит профессионально выполнять поставленные задачи.

- Моя задача - научить многонациональные военные контингенты правильно действовать на «чек-пойнте», - сказал молдавский инструктор-наблюдатель майор Ион Козма. - Бойцы должны четко подавать команды, профессионально проводить обыск людей и решительно реагировать на незаконное нарушение границы охраняемой территории.