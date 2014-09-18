На Харьковщине 92-я бригада получила партию модернизированных танков

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады (ОМБ) Александра Васильковского.

Он не стал объявлять информацию о количестве уже поставленной и запланированной к поставке техники. «На территорию части приходит техника, ремонтировалась на заводе им. Малышева и других заводах. Она практически готова для выполнения боевых задач. В целом скажу, что техника нам нужна, в первую очередь, БТРы и танки», - отметил Васильковский.

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По его словам, сейчас в лагере 92-ой ОМБ с мобилизованными гражданами проводятся боевые занятия, этих людей готовят для выполнения боевых задач в зоне проведения АТО в Луганской и Донецкой областях.

«90% мобилизованных граждан проходили срочную службу еще во времена Советского Союза. Есть люди, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе, Косово, Ираке. И только маленький процент людей в нашем лагере, которые не проходили срочную службу», - отметил Васильковский.

Он добавил, что накануне холодов бойцы крайне нуждаются в зимней экипировке (зимние куртки, теплые берцы, шапки, перчатки), генераторы для обеспечения электричеством, также нужны печи для отопления, уголь, дрова, рации и тепловизоры.