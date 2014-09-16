В воинских частях восстанавливают боевую технику

"Сейчас восстанавливается боевая техника, которая работала в районах проведения антитеррористической операции и получила определенные повреждения", - отметил командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Читайте такжеНа Житомирщине состоялось слаживание личного состава подразделений инженерного обеспечения

Благодаря отлаженной системе удается проводить ремонтные мероприятия в кратчайшие сроки. Акцент при этом делается не на количество, а на качество.

Стоит добавить, что только в танковом батальоне одной из механизированных бригад в течение последнего времени было отремонтировано и поставлено в строй 6 танков, которые уже в ближайшее время вернутся в районы проведения АТО.