В воинских частях восстанавливают боевую технику

19:39, 16 сентября 2014
Армия
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Коллективы воинских частей 8-го армейского корпуса сухопутных войск вооруженных сил восстанавливают боевую технику в определенных районах.

mil.gov.ua

"Сейчас восстанавливается боевая техника, которая работала в районах проведения антитеррористической операции и получила определенные повреждения", - отметил командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Благодаря отлаженной системе удается проводить ремонтные мероприятия в кратчайшие сроки. Акцент при этом делается не на количество, а на качество.

mil.gov.ua

Стоит добавить, что только в танковом батальоне одной из механизированных бригад в течение последнего времени было отремонтировано и поставлено в строй 6 танков, которые уже в ближайшее время вернутся в районы проведения АТО.

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