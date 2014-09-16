В воинских частях восстанавливают боевую технику
Коллективы воинских частей 8-го армейского корпуса сухопутных войск вооруженных сил восстанавливают боевую технику в определенных районах.
"Сейчас восстанавливается боевая техника, которая работала в районах проведения антитеррористической операции и получила определенные повреждения", - отметил командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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Благодаря отлаженной системе удается проводить ремонтные мероприятия в кратчайшие сроки. Акцент при этом делается не на количество, а на качество.
Стоит добавить, что только в танковом батальоне одной из механизированных бригад в течение последнего времени было отремонтировано и поставлено в строй 6 танков, которые уже в ближайшее время вернутся в районы проведения АТО.