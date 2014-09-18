В Польше завершились многонациональные командно-штабные учения «Кленовая Арка - 2014»

Украину на нынешнем обучении представляли Командования Сухопутных войск ВС Украины, одной из отечественных аэромобильных бригад ВДВ ВС Украины, Академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного и офицеры из информационных структур украинского оборонного ведомства.

Ознакомиться с совместными действиями военнослужащих стран-участниц в ходе заключительной фазы учения прибыли почетные гости. В частности, Посол Канады в Польше Александра Бугаилискис, атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в Польше полковник Сергей Яцульчак, представители командований Вооруженных сил Канады, Литвы, Польши и т.д.

Осматривая работу штаба многонационального батальона, почетные гости подробно ознакомились с особенностями деятельности каждой его секции. В частности, представитель Сухопутных войск ВС Украины майор Виктор Російцев, который на обучении исполнял обязанности заместителя командира батальона, на высоком профессиональном уровне объяснил особенности всех составляющих штаба и взаимодействия между ними.

Следует отметить, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины в ходе нынешнего учения занимали большой ряд важных должностей в руководящем штате батальона. В частности, для эффективной отработки задач, касающихся взаимодействия со средствами массовой информации и поддержания имиджа всего подразделения, в штаб батальона впервые была введена должность помощника командира батальона по связям с общественностью, на которую во время учений был назначен офицер Министерства обороны Украины майор Александр Хайн. Важно, что среди участников учения «Кленовая Арка - 2014» военнослужащие одной из аэромобильных бригад Вооруженных Сил Украины, которые имеют опыт участия в миротворческих операциях, а также выполнение задач в рамках защиты суверенитета государства. Это учитывалось при планировании и проведении операции с участием совместного литовско-польско-украинского батальона. Воины-десантники быстро адаптировались к обстановке и эффективно принимали адекватные решения согласно обстоятельствам.

По сценарию учения «Кленовая Арка - 2014» личный состав литовско-польско-украинского батальона в составе международных миротворческих сил был направлен для восстановления мира и стабильности в вымышленной стране Вест Айл, в которой царят коррупция и криминалитет, а также возник гуманитарный кризис. Кроме того, в этом регионе действуют многочисленные террористические группировки, которые всеми силами пытаются дестабилизировать ситуацию и воплотить в жизнь свои деструктивные планы. Приоритетными задачами для миротворческих сил было наведение в зоне ответственности строя с минимальным применением вооруженной борьбы, а в постоянном взаимодействии с местным населением и легитимным правительством Вест Айл. Поэтому, значительное внимание в ходе обучения уделялось организации информационно-психологического противодействия, эффективным связям с общественностью и военно-гражданским отношениям.

В рамках Дня высокопоставленных лиц для гостей была организована выставка новейших образцов вооружения и военной техники, которыми оснащаются современные Вооруженные силы Республики Польша.

Во время церемонии закрытия нынешнего учения серии «Кленовая Арка» представители командований Вооруженных сил стран-участниц выразили польской стороне искренние слова благодарности за проведение мероприятия на высоком организационном уровне. Также были намечены перспективные планы на проведение подобных мероприятий в будущем.

Следующее многонациональные учения «Кленовая Арка - 2015» состоится на территории Литовской Республики.