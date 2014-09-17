Проведена ротация украинского контингента Международных сил содействия безопасности в Афганистане

Там военнослужащие заменят своих коллег, которые в течение года выполняли задачи в рамках операции Международных сил содействия безопасности в этой стране, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Подполковник Виктор Коршок, майор Владимир Требунський, прапорщик Андрей Фомов и старшина Валентин Данишевский будут выполнять боевые задачи в составе групп уничтожения взрывоопасных предметов совместного итальянско-украинского инженерного подразделения. Кстати, для старшины Валентина Данишевского это вторая миссия в Афганистан.

В целом, начиная с 2010 года, это уже 8-ая ротация личного состава за четыре с половиной года от начала действия соответствующих соглашений и договоренностей между Украиной и НАТО об участии наших военнослужащих в операции ИСАФ в Афганистане.

За это время нашими специалистами обнаружено и обезврежено более 10 тыс. взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.

Справка. Международные силы содействия безопасности (ISAF) - возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действующий на территории Афганистана с 2001 года. Цель их присутствия - оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и соседних с ним районах для создания безопасных условий работы персонала афганскому Временному органу и ООН. 21 сентября 2012 года Дополнительный контингент НАТО численностью 33 тыс. военнослужащих покинули страну. Хотя в Афганистане еще осталось около 70 тыс. военнослужащих США, которые, как планируется, будут выведены из страны в конце 2014 года. ISAF состоит из 5 региональных командований, каждому из которых подчинено несколько провинциальных групп реконструкции. Украинский миротворческий персонал находится на военной базе «Арена» в городе Герат, и подчинен Региональному командованию «Запад».