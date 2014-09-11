В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2014 (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, целью учений, которые проходили с 8 по 10 сентября, было «Проведение международной операции по установлению и обеспечению зоны безопасности судоходства в кризисном районе».

Сегодня, 11 сентября, украинские корабли, катера и суда – участники маневров - вернулись к местам постоянного базирования.

В ходе Sea Breeze-2014 отработан полный спектр задач, которые выполняют надводные корабли в открытом море, в частности, по противовоздушной и противокатерной обороне, по противолодочной борьбе во взаимодействии с морской авиацией.

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Кроме того, военные моряки провели учения по контролю за гражданским судоходством в определенных зонах, осуществили поиск и выявление судна-нарушителя, операции досмотра, поисково-спасательную операцию с высадкой спасательной парашютно-десантной группы, а также провели тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу.

Руководители учений капитан 1-го ранга Алексей Неижпапа (ВМС ВСУ) и командор Джеймс Эйкен (ВМС США) во время подведения итогов маневров констатировали, что все поставленные задачи, несмотря на высокую интенсивность проведения мероприятий в море, выполнены в полном объеме.

По мнению руководства учений, Sea Breeze-2014 углубили взаимное сотрудничество между флотами, продемонстрировал международную поддержку украинским ВМС. Свидетельством этого является то, что штабы Украины и США в достаточно короткие сроки смогли спланировать учения, осуществить постановку задач, а страны-партнеры – отозваться на приглашения и выделить соответствующий ресурс.

Во время подведения итогов, в частности, высоко оценены действия экипажей фрегата «Гетман Сагайдачный» и вертолета палубной авиации Ка-27 украинских ВМС. В частности, вертолет в ходе маневров осуществил 8 посадок на палубу эсминца ВМС США «Росс» и несколько десятков посадок на палубу «Гетмана Сагайдачного».

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Стороны также предварительно обсудили перспективы проведения учений серии Sea Breeze в следующем году.

Как сообщал УНИАН, кроме Украины и США, корабельным составом в учениях Sea Breeze-2014 были представлены Испания, Канада, Румыния и Турция. В целом в морскую компоненту входили 12 кораблей и судов обеспечения, в том числе 5 кораблей и судов от ВМС ВС Украины и 2 корабля от Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, к мероприятиям привлекались самолеты и вертолеты морской авиации украинских ВМС. Ряд стран направили на учения военнослужащих в качестве наблюдателей - Грузия, Королевство Норвегия, Королевство Швеция, а также Франция.

В целом в учениях приняли участие около 2 тысяч человек личного состава.

Учения проводились в соответствии с программой двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США, в духе программы “Партнерство ради мира”.

Справка УНИАН. С 1997-го по 2013 год проведены 11 учений серии Sea Breeze.