В Одессе снова заработал контактный пункт по мониторингу гражданского судоходства

Его задачами являются сбор, обработка, анализ и обобщение информации относительно торгового судоходства в Черном море в интересах операции «Активные усилия» и «Черноморская гармония».

По информации временно исполняющего обязанности начальника контактного пункта капитана 2 ранга Ярослава Балицкого, в настоящее время осуществлен первый этап, который предусматривает обмен открытой информацией в отношении гражданского судоходства в Черноморском регионе. В рамках этого этапа установлено взаимодействие с государственным предприятием «Дельта-лоцман». Кроме того, возобновлено сотрудничество с постоянным координационным центром операции «Черноморская гармония» (инициатива Военно-морских сил Турции).

"Таким образом на сегодня контактный пункт способен ежедневно получать информацию о гражданских судах, направляющихся в порты Украины из пролива Босфор и с черноморских портов Турции, а также в обратном направлении, - сообщил офицер. - Наработанная за годы существования подразделения база данных судов дает возможность заблаговременно выявлять подозрительные суда и уведомлять заинтересованные ведомства, прежде всего - Государственную пограничную службу Украины. В том числе - и о судах, которые заходят в порты временно оккупированной украинской территории".

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Как добавил капитан 2 ранга Ярослав Балицкий, следующим этапом станет полное восстановление способностей Контактного пункта выполнять международные обязательства Украины в рамках антитеррористической операции НАТО в Средиземном море «Активные усилия». По словам офицера, это, в частности, потребует установки специальной аппаратуры связи. Как планируется, второй этап будет выполнен в первом квартале следующего года.

Руководитель подразделения также сообщил, что возобновление деятельности в значительной степени стало возможным благодаря помощи волонтерских организаций, которые помогли в приобретении станций автоматической идентификации судов. Благодаря этому, данные мониторинга гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря передаются в режиме он-лайн в различные системы безопасности судоходства, в частности в Международную систему безопасности на море (MSSIS).

9 сентября контактный пункт посетил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Руководитель вида Вооруженных Сил заслушал доклад начальника контактного пункта, отметил важное значение соблюдения международных обязательств, пожелал личному составу успешного выполнения поставленных задач.

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Справка. Контактный пункт был образован в июне 2006 года в г. Севастополь, во исполнение соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины. Его основными задачами являются сбор, обработка, анализ и обобщение информации относительно торгового судоходства с целью выявления незаконной деятельности в Средиземном и Черном морях, предоставление этой информации к командованию операций установленным порядком, оперативное доведение полученной от командований операций информации о незаконной деятельности субъектов морских перевозок в Средиземном и Черном морях в определенные министерства и ведомства Украины.