На Sea Breeze-2014 все элементы обучения отрабатываются в полном объеме

Заместитель начальника штаба командования военно-морских сил вооруженных сил капитан I ранга Андрей Рыженко и руководитель рабочей группы по координации учения Sea Breeze-2014 капитан I ранга Александр Орехов отметили, что в этом году мероприятие проводится в открытом море и направлено на достижение взаимодействия во время действий в составе многонациональных сил по проведению международной операции по установке и обеспечению зоны безопасности судоходства в кризисном районе, сообщается на сайте Мининстерства обороны.

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"В связи с событиями, связанными с выводом воинских частей и кораблей из Крыма и Севастополя, возникли проблемные вопросы по планированию и организации маневров, но благодаря приложенным усилиям украинской стороны и наших стран-партнеров они все же состоялись, и это является положительным фактом", - отметил капитан I ранга Андрей Рыженко.

Офицер проинформировал, что в отличие от предыдущих лет, в этом году было решено изменить формат обучения и не проводить береговую фазу. Однако, по его словам, это не повлияло на заинтересованность в маневрах со стороны представителей других стран. Сейчас в учениях принимают участие 12 кораблей и судов обеспечения, в частности, из Испании, Канады, Румынии и Турции.

Руководитель рабочей группы по координации учения Sea Breeze-2014 капитан I ранга Александр Орехов акцентировал внимание представителей СМИ на том, что все элементы маневров отрабатываются в полном объеме согласно запланированных мероприятий и сугубо по миротворческой тематике. Он сообщил, что прежде всего это касается выполнения задач по контролю за гражданским судоходством, поиска и обнаружения судна-нарушителя, проведению досмотровых операций, а также оказанию помощи кораблю, потерпел крушение.

Проведение учений является важным этапом на пути к сертификации и допуску украинских военнослужащих к участию в международных операциях по обеспечению безопасности судоходства.

По словам офицеров, наглядным подтверждением тому является пример экипажа фрегата «Гетман Сагайдачный», который после завершения Sea Breeze-2014 с октября прошлого года течение многих месяцев выполнял задачи в рамках проведения антипиратских операций НАТО "Океанский щит" и ЕС "Аталанта".

"В ходе учения Sea Breeze-2014 отрабатываются морская и авиационная фазы. Это дает возможность оценить боевую способность наших экипажей и повысить их профессиональный выучку", - подчеркнул капитан I ранга Андрей Рыженко.