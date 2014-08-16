Украинские военные установили государственный флаг над одним из отделов милиции Луганска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Антон Петруков.

Как ранее сообщал УНИАН, силы АТО уже окружили Луганск и практически полностью перекрыли возможность автомобильных коммуникаций между террористами в Донецкой и Луганской областях.

15 августа председатель ГИ "Права справа" сообщил, что в центре Луганска ведутся бои между террористами и украинскими военными.