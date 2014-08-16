Украинские военные установили государственный флаг над одним из отделов милиции Луганска
14:51, 16 августа 2014Армия
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Силы АТО уже в Луганске.
Anton Petrukov / facebook.com
Украинские военные установили государственный флаг над одним из отделов милиции Луганска.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Антон Петруков.
Как ранее сообщал УНИАН, силы АТО уже окружили Луганск и практически полностью перекрыли возможность автомобильных коммуникаций между террористами в Донецкой и Луганской областях.
15 августа председатель ГИ "Права справа" сообщил, что в центре Луганска ведутся бои между террористами и украинскими военными.
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