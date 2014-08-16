Украинские военные установили государственный флаг над одним из отделов милиции Луганска

14:51, 16 августа 2014
Армия
0 0

Силы АТО уже в Луганске.

Anton Petrukov / facebook.com

Украинские военные установили государственный флаг над одним из отделов милиции Луганска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Антон Петруков.

Сообщение by Anton Petrukov.

Как ранее сообщал УНИАН, силы АТО уже окружили Луганск и практически полностью перекрыли возможность автомобильных коммуникаций между террористами в Донецкой и Луганской областях.

15 августа председатель ГИ "Права справа" сообщил, что в центре Луганска ведутся бои между террористами и украинскими военными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter