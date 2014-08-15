В центре Луганска идут уличные бои - «Права справа»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

«Сейчас в центре Луганска идут уличные бои, постоянно слышны разрывы, доходит до рукопашных схваток», - сказал Снегирев.

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Он отметил, что, если в первой половине дня украинские военные взяли под свой контроль областную больницу в Луганске и прилегающую территорию, то ближе к обеду боевики сконцентрировались в районах возле автовокзала и ВВАУШ (Высшее военное авиационное училище штурманов).

«И буквально в течение последних 2-х часов идут уличные бои ближе к центру города, украинские штурмовые отряды прорываются к центру Луганска», - сообщил Снегирев.