В центре Луганска идут уличные бои - «Права справа»
В настоящее время в центре Луганска идут уличные бои между террористами и военными украинской армии.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.
«Сейчас в центре Луганска идут уличные бои, постоянно слышны разрывы, доходит до рукопашных схваток», - сказал Снегирев.
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Он отметил, что, если в первой половине дня украинские военные взяли под свой контроль областную больницу в Луганске и прилегающую территорию, то ближе к обеду боевики сконцентрировались в районах возле автовокзала и ВВАУШ (Высшее военное авиационное училище штурманов).
«И буквально в течение последних 2-х часов идут уличные бои ближе к центру города, украинские штурмовые отряды прорываются к центру Луганска», - сообщил Снегирев.