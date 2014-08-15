Силы АТО окружили Луганск - советник Авакова

Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.

По его словам, продолжаются ожесточенные позиционные противостояния в районах Донецка, Луганска, Горловки, Иловайска, Красного Луча, Ленинского, Успенки.

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"Силы АТО постепенно пытаются закрепиться уже на окраинах Горловки, в частности в Озиряновке. Также силы АТО уничтожили один из мини-штабов террористов, который находился в пригороде Горловки Кондратьевке. Кроме того, освобожден стратегически важный населенный пункт Новосветловка недалеко от Краснодона. Боевики передислоцируются в Снежное, где создали укрепрайон и фортификационные сооружения. Спецподразделения Нацгвардии продолжают зачистку территории от террористов вокруг недавно освобожденных городов Углегорск и Горское. Устанавливаются новые блокпосты Нацгвардией на подходах к Луганску", – добавил Шкиряк.

По его словам, боевики бегут и сдаются в плен.