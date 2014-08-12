Террористы намеренно расстреливают санитарные автомобили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

По его словам, “Градами” было уничтожено очень много специальной медицинской техники.

Он отметил, что бойцам в зоне АТО критически не хватает бронированного санитарного транспорта.

Читайте такжеТеррористы в зоне АТО обстреляли санитарный автомобиль “Эту проблему мы подымали еще в начале боевых действий. К сожалению, не было финансовых возможностей, чтобы создать запас бронированного санитарного транспорта для того, чтобы под пулями можно было вывозить раненых с поля боя. Но процесс запущен — проходят государственные испытания БТР-4, которые производятся в Харькове. Сейчас мы делаем кустарные бронированные средства. В частности забронировали первую машину ЗИЛ 313-й на НПО “Практика”, чтобы защитить раненого и медперсонала», - сказал Андронатий. Он отметил, что сегодня мобилизованы две автосанитарные роты, “собраны все автомобили УАЗ из народного хозяйства и брошены в зону АТО”.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 31 получил ранение“Скорых не хватает. Мы пытаемся каким-то образом их доставать. Сейчас ведутся переговоры с Минздравом, чтобы они дали нам 25 автомобилей из резервов. Я знаю, что из многих регионов местные общины также выделяют бронированные машины. Потребности все удовлетворить пока нельзя, но я уверен, что через месяц-два мы выйдем на определенный уровень”, - сказал Андронатий.