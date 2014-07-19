Силовики разблокировали Донецкий аэропорт

"Сегодня ночью в результате активных действий подразделений Вооруженных сил Украины, которые привлечены к антитеррористической операции, разблокирован донецкий аэропорт и аэродром и введены дополнительные силы", - заявил министр.

Читайте такжеНад Донецком ночью летали самолеты, а в городе слышны были перестрелкиКак сообщает ЛIГАБiзнесIнформ, он подчеркнул, что в результате была расширена зона контроля вокруг стратегического объекта. Для закрепления результата на узловых точках украинские военные выставили дополнительные блок-посты. "Террористы не рискуют приближаться к усиленному району обороны украинских военных на расстояние стрелкового огневого контакта и коварно ведут огонь с дальней дистанции из минометов и артиллерии, скрываясь в мирных кварталах пригородов шахтерской столицы", - отметил министр.

Он подчеркнул, что речь идет о населенном пункте Пески и микрорайона Донецка "Спартак".

Напомним, вчера солдаты АТО разблокировали аэропорт Луганска.