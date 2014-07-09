Войска ВСУ помогают восстановить нормальную жизнь в освобожденных от террористов городах

Правительство Украины принимает меры относительно улучшения ситуации в высвобожденных военнослужащими ВС Украины и других силовых структур, которые принимают участие в антитеррористической операции, населенных пунктах восточных областей государства. Военные саперы проводят работы по разминированию объектов инфраструктуры. Военнослужащие в освобожденных от террористов населенных пунктах восстанавливают разрушенную боевиками инфраструктуру, доставляют гуманитарные грузы, помогают местному населению в наведении порядка в городах и селах.

Основные усилия сил АТО сосредоточены на уничтожении очагов и блокпостов боевиков, восстановлении контроля над государственной границей и надежной изоляции зоны конфликта.

Наступательные действия сил антитеррористической операции заставляют террористов прибегать к бегству за пределы зоны АТО, переходить на сторону сил АТО или сдаваться в плен.

В течение суток незаконными вооруженными формированиями совершено шесть обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины.