Войска ВСУ помогают восстановить нормальную жизнь в освобожденных от террористов городах
По состоянию на 07.00 9 июля 2014 года обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной, особенно в населенных пунктах Донецк, Горловка, Луганск, Снежное, Антрацит, Краснодон и Металлист.
Правительство Украины принимает меры относительно улучшения ситуации в высвобожденных военнослужащими ВС Украины и других силовых структур, которые принимают участие в антитеррористической операции, населенных пунктах восточных областей государства. Военные саперы проводят работы по разминированию объектов инфраструктуры. Военнослужащие в освобожденных от террористов населенных пунктах восстанавливают разрушенную боевиками инфраструктуру, доставляют гуманитарные грузы, помогают местному населению в наведении порядка в городах и селах.
Основные усилия сил АТО сосредоточены на уничтожении очагов и блокпостов боевиков, восстановлении контроля над государственной границей и надежной изоляции зоны конфликта.
Наступательные действия сил антитеррористической операции заставляют террористов прибегать к бегству за пределы зоны АТО, переходить на сторону сил АТО или сдаваться в плен.
В течение суток незаконными вооруженными формированиями совершено шесть обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины.