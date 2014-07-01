Боевики переходят на сторону АТО целыми группами - спикер АТО
Спикер АТО Алексей Дмитрашковский заявил о том, что террористы Донбасса начали переходить на сторону силовиков целыми группами и сообщают информацию о местонахождении других боевиков.
По словам представителя АТО, террористы поняли, что сопротивляться военным нет смысла, поэтому начали переходить на их сторону.
"Боевики поняли, что сопротивляться украинским силовикам нет смысла. Боевики в телефонном режиме и, переходя на сторону ВСУ, предоставляют достоверную информацию, которая получает подтверждение, о планах и дислокации сил террористов. Сейчас идут переговоры и ожидается переход на сторону сил АТО еще большой группы боевиков", - цитирует Дмитрашківського ТСН.
Также представитель АТО пообещал в ближайшее время обнародовать информацию о количестве артиллерии и авиации, которая участвует в активной фазе АТО.
Напомним, Тимчук писал, что силовики в зоне АТО обстреливают позиции террористов из артиллерии и авиации.