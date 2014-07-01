Боевики переходят на сторону АТО целыми группами - спикер АТО

По словам представителя АТО, террористы поняли, что сопротивляться военным нет смысла, поэтому начали переходить на их сторону.

"Боевики поняли, что сопротивляться украинским силовикам нет смысла. Боевики в телефонном режиме и, переходя на сторону ВСУ, предоставляют достоверную информацию, которая получает подтверждение, о планах и дислокации сил террористов. Сейчас идут переговоры и ожидается переход на сторону сил АТО еще большой группы боевиков", - цитирует Дмитрашківського ТСН.

Также представитель АТО пообещал в ближайшее время обнародовать информацию о количестве артиллерии и авиации, которая участвует в активной фазе АТО.

Напомним, Тимчук писал, что силовики в зоне АТО обстреливают позиции террористов из артиллерии и авиации.