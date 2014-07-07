В Славянске за сутки саперы обезвредили 700 мин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

По его словам, террористы в селе Обров заминировали ретранслирующие станции операторов мобильной связи МТС и Киевстар.

От имени СНБО Лысенко призвал граждан при обнаружении взрывоопасных предметов никоим образом не пытаться их обезвредить, а сообщать о месте обнаружения силы АТО. В случае, если нет возможности непосредственно сообщить военнослужащих, нужно звонить на спецлинии 101 и 102 и через них вся информация будет передана инженерным подразделениям.

Читайте такжеВ зоне АТО инженеры ВС проводят работу по разминированию объектовТакже Лысенко отметил, что в настоящее время военные продолжают разминирование административных зданий, дорог, мостов, объектов социального значения на территориях, освобожденных от террористов, в частности, возобновлена работа двух телевышек в Константиновке и Артемовске, на третьей телебашне, которая находится под Славянском на горе Карачун, восстановительные работы продолжаются.

Лысенко сообщил, что в Славянском и Краматорском районах уже перечислены соцвыплаты населению за июль.