Десантники спасли девочку, которая подорвалась на заложенном боевиками фугасе

Около 11.00 в районе населенного пункта Кривая Лука, вблизи Краматорска, в результате подрыва фугасного снаряда подорвался автомобиль, в котором находилось трое мирных граждан. В результате взрыва на месте погибли мужчина и женщина, их десятилетняя дочь получила многочисленные ранения, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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"Услышав взрыв, на место происшествия немедленно прибыли военнослужащие одной из воинских частей ВДВ вооруженных сил. Десантники оказали девочке неотложную медицинскую помощь и вызвали бригаду военных врачей", - говорится в сообщении.

После предоставления раненой девочке первой медицинской помощи на месте, военные медики доставили ребенка под охраной военнослужащих Национальной гвардии в больницу города Красный Лиман для дальнейшего лечения.