Под Краматорском автомобиль с семьей подорвался на фугасном снаряде, 10-летняя девочка выжила (фото)

В четверг около 11 часов в районе населенного пункта Кривая Лука вблизи Краматорска на заминированном террористами фугасном снаряде подорвался автомобиль с семьей, передает Украинская правда со ссылкой на Нацгвардию.

В машине находилось трое мирных граждан, в том числе десятилетний ребенок.

Куда направлялась семья с десятилетней девочкой пока неизвестно. В результате взрыва родители девочки погибли на месте.Читайте такжеВ Луганском аэропорту два человека подорвались на мине - горсовет

Услышав взрыв украинские военные отправились в сторону места происшествия, где и нашли раненого десятилетнего ребенка. Девочке была оказана первая медицинская помощь и доставили украинскими военными на ближайший блокпост Национальной гвардии Украины.

Впоследствии она была эвакуировано в больницу города Красный Лиман. В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает, заверили в Нацгвардии.