В Краматорске в результате боев погибли мирные жители

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Согласно информации, повреждены жилые дома.

Из-за существующих угроз жизни граждан члены профсоюзного комитета НКМЗ обратились к гендиректору акционерного общества "Новокраматорский машиностроительный завод" с просьбой временно остановить работу на предприятии.

Читайте такжеВ Краматорске боевики убили мужчину, который не захотел отдать им автомобиль

Также сообщается о гибели от рук боевиков работника ОАО "Энергомашспецсталь", вступившего в бой с террористами после отказа отдать им собственный автомобиль.