В Краматорске в результате боев погибли мирные жители
23:49, 03 июля 2014Политика
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В Краматорске Донецкой области в результате боев погибли мирные жители.
В Краматорске в результате боев погибли мирные жители / REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Согласно информации, повреждены жилые дома.
Из-за существующих угроз жизни граждан члены профсоюзного комитета НКМЗ обратились к гендиректору акционерного общества "Новокраматорский машиностроительный завод" с просьбой временно остановить работу на предприятии.
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Также сообщается о гибели от рук боевиков работника ОАО "Энергомашспецсталь", вступившего в бой с террористами после отказа отдать им собственный автомобиль.
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