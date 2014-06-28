Власть быстро примет решение нейтрализовать боевиков, если они нарушат перемирие - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в решении по итогам заседания 27 июня президента Украины с членами СНБО и руководителями силовых ведомств, определен четкий перечень действий, если не будут выполняться условия перемирия.

Как отметил Лысенко, в таком случае Украина оставляет за собой право прервать перемирие, срочно созвать заседание СНБО, руководителей силовых ведомств и принять решение о применении силы против боевиков.

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Справка УНИАН. 20 июня президент Украины Петр Порошенко в рамках реализации мирного плана, который состоит из 15 пунктов, отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня было прекращено с 22.00 20 июня до 22.00 27 июня.

Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предусматривалось, что боевые действия на время остановки АТО будут исключительно в ответ.

Несмотря на приказ о прекращении огня, террористы продолжают нападать на силы антитеррористической операции.

Поздним вечером 27 июня Порошенко на основании решения Совета национальной безопасности и обороны продлил режим неприменения силы до 22.00 понедельника, 30 июня.