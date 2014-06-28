Генсек ООН приветствовал решение Порошенко о продлении перемирия на 72 часа

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы всемирной организации.

”Генсек ООН рассчитывает, что все стороны (конфликта на Украине) будут строго придерживаться своих обязательств и призывает заинтересованные стороны добиваться окончательного прекращения насилия через политический процесс”, - отмечается в заявлении.

Пан Ги Мун отметил, что по-прежнему глубоко озабочен ситуацией на востоке Украины. В своем заявлении он приветствовал освобождение на этой неделе четырех международных наблюдателей ОБСЕ, связь с которыми была потеряна в мае, и настоял на том, чтобы остальные четыре сотрудника Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ также были немедленно отпущены на свободу без предварительных условий.

Режим прекращения огня, введенный по указу президента Украины 20 июня, истек в 22.00 27 июня. Сегодня ночью глава государства принял решение продлить перемирие на 72 часа - до 22.00 30 июня.