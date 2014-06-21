На Донетчине успешно отбили нападения террористов на воинскую часть

В ночь на 21 июня были успешно отражены два вооруженных нападения террористов на одно из подразделений зенитного ракетного полка Воздушных Сил ВС Украины, расположен в пгт. Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

Так, 20 июня около 23:00, силами территориальной охраны подразделения было предотвращено проникновение группы террористов на военную территорию. После обнаружения военнослужащими нападающих, которые пытались как можно ближе подойти к боевым позициям специальной техники, террористы открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. После короткой перестрелки с военнослужащими ВС Украины, боевики отступили и оставили военный объект.

Читайте такжеВ результате обстрела «Изварино» и «Успенка» ранены 9 пограничников

И под утро, 21 июня, около 4:40 произошло другое наступление. К подразделения зенитных ракетных войск подъехали автомобили один КАМАЗ и несколько легковых автомобилей, из которых вышло до 50 человек в камуфляже. Без выдвижения каких-либо ультиматумов они через забор открыли огонь из автоматического оружия и гранатометов. При этом, террористы обстреливали из гранатометов, в основном, боевые позиции части противовоздушной обороны. То есть, целью нападавших было помешать стражам неба выполнять задачи по предназначению.

После того как на помощь стражам неба прибыли военнослужащие части спецназа Вооруженных Сил Украины, они вместе дали должный отпор нападающими. Последние, около 6:00 оставили подступы к военному объекту.

Со стороны военнослужащих ВС Украины погибших и раненых нет. Относительно потерь террористов информация уточняется. Охрану территории всех подразделений части зенитных ракетных войск усилены.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на востоке страны с 22:00 20 июня до 10:00 27 июня.