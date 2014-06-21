Террористы повредили радиолокационные установки под Донецком - СМИ

Сегодня утром террористы атаковали часть противовоздушной обороны, расположенную в Авдеевке возле Донецка.

В результате обстрела из крупнокалиберного оружия и минометов уничтожены или выведены из строя все радиолокационные установки.

Об этом изданию "Донецкие вести" сообщил источник в воинской части.

"Сегодня в 5 часов утра террористы обстреляли зенитно-ракетную часть в Авдеевке. Уничтожены все радиолокационные установки. Пострадавших нет. Стреляли из минометов и крупнокалиберного оружия", - сообщил собеседник издания.

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Напомним, террористы несколько раз ставили военным части ПВО в Авдеевке ультиматум с требованием сдаться и даже похищали офицера. Но всякий раз получали отказ.

Часть ПВО является частью единой радио-локационной системы Украины, играющей роль воздушного "зонтика" для контроля за границей в воздухе.