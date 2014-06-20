Ивано-Франковский облвоенкомат передал 50 бронежилетов от Минобороны батальону «Прикарпатье»

"Все эти бронежилеты поступили к нам по линии Министерства обороны Украины. Они были закуплены за государственный счет и предоставлены бойцам из батальона территориальной обороны, который был сформирован в нашей области", - сообщил Ивано-Франковский областной военный комиссар полковник Игорь Павлюк.

Офицер подчеркнул, что все бронежилеты имеют высокую степень защиты - четвертую. Также эти спецсредства защиты прошли соответствующую сертификацию в специальных службах Министерства обороны Украины, подтвердили их надежность и безопасность для военнослужащих. Они выдерживают не только попадания осколков от гранат и мин, но и защищают от пулевого поражения большинства видов стрелкового оружия, в частности, снайперской винтовки Драгунова (СВД) и большинства модификаций автомата Калашникова.

Полковник Игорь Павлюк отметил, что обеспечение военнослужащих батальона территориальной обороны для ОИК и области всем необходимым является приоритетом. На сегодня солдаты этой части обеспечены уже двумя комплектами формы, спальными мешками, карематами, специальными рюкзаками. Кроме этого, с подразделением проведен ряд полевых учений, во время которых военнослужащие восстановили свои навыки в стрельбе из личного оружия, провели слаживание подразделений и т.п. Также состоялись специальные занятия по службе на блокпостах, ведение противодействия снайперам, организации жизни в полевом лагере.