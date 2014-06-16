Армейский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе
17:18, 16 июня 2014Армия
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Павел Коростылев стабильно демонстрирует высокие результаты, отмечают в Минобороны.
Коростылев попал на «бронзу» Кубка мира / фото пресс-службы Минобороны
Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины, работник Вооруженных Сил Украины Павел Коростылев завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве обороны Украины.
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В Минобороны отмечают, что в последнее время перспективный армейский юниор Коростылев стабильно демонстрирует высокие результаты.
"Поздравляем армейского спортсмена и надеемся на еще лучший результат украинца на юношеской Олимпиаде в Нанкине (КНР), которая стартует в августе", - добавляют в ведомстве.
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