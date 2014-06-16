Армейский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе

Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины, работник Вооруженных Сил Украины Павел Коростылев завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте такжеО достижениях армейского спорта расскажут спортсмены Вооруженных Сил Украины

В Минобороны отмечают, что в последнее время перспективный армейский юниор Коростылев стабильно демонстрирует высокие результаты.

"Поздравляем армейского спортсмена и надеемся на еще лучший результат украинца на юношеской Олимпиаде в Нанкине (КНР), которая стартует в августе", - добавляют в ведомстве.