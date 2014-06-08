Минобороны: военные пайки, которые пытались продать, остались после учений «Си-Бриз 2011»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что военной службой правопорядка в ВСУ проводится проверка информации о правильности использования и случаев незаконного сбыта рационов сухих пайков «MRE». Информация свидетельствует, что указанные 300 тыс. пайков «MRE» поступили от вооруженных сил стран-партнеров в марте 2014 года.

По данным Минобороны, 6 июня этого года сотрудниками Очаковского ГО УМВД Украины в Николаевской области совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ во время проверки торговых мест на рынке г Очаков обнаружили в местного жителя в продаже пайки «MRE». Из объяснений торговца стало известно, что американские сухие рационы 3 июня ему передал капитан одной из воинских частей Очакова.Читайте такжеВ Николаевской области преступники перепродавали военные пайки из США

«Предварительно установлено, что указанные сухие рационы были оставлены военнослужащими вооруженных сил США после проведения в 2011 году командно-штабных учений«Си-Бриз 2011» как неиспользованные. В связи с тем, что в данных сухих рационах заканчивался срок годности, начальник продовольственной службы воинской части капитан К. из корыстных побуждений с целью сбыта передал гражданину Ш. под реализацию 44 рациона этих пайков», - сообщает Минобороны.

Также информируется, что 6 июня начальником следственного отдела Очаковского ГО ГУ МВД Украины в Николаевской области в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 198 УК Украины «Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем» по факту без лица.Читайте такжеСША готовы предоставить дополнительную военную помощь Украине

«По результатам проведенной работы установлено, что фактическое наличие 300 тыс. рационов сухих пайков«MRE», поступивших от вооруженных сил стран-партнеров, в качестве гуманитарной помощи в Вооруженных Сил Украины в 2014 году, соответствует учетным данным в местах хранения. Недостач и излишков не обнаружено», - отметили в МОУ.

По данному факту исполняющий обязанности министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль назначил служебное расследование. После окончания проверки Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины передаст материалы в правоохранительные органы.