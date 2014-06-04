В Славянске силовики уничтожили крупный склад с боеприпасами террористов – Селезнев
21:30, 04 июня 2014Армия
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Украинские силовики в рамках антитеррористической операции уничтожили склад боеприпасов членов незаконных вооруженный формирований в Славянске.
Украинский военный/ REUTERS
"Только что в ходе АТО силовики использовали минометы, выстрелами из которых был уничтожен один крупный склад боеприпасов сепаратистов в Славянске", - сообщил руководитель группы информирования об АТО Владислав Селезнев, передают Новости Донбасса.
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