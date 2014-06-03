Военные провели для журналистов практические занятия "Экстремальная журналистика"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на базе полигона 240-го Центра подготовки подразделений 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Житомирской области для журналистов состоялись практические занятия по “Экстремальной журналистике”.

Управление прессы и информации Министерства обороны Украины совместно с инструкторами из 8-го армейского корпуса провели практические занятия на полигоне с представителями отечественных средств массовой информации по работе в экстремальных условиях, во время боевых действий и в кризисных ситуациях.

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Во время занятий журналистов учили выживанию в полевых условиях, действиям и правилам поведения во время обстрела, террористического акта, взрывов, пожара, навыкам самозащиты, предоставления первой медицинской помощи и тому подобное.

Также все желающие поупражнялись в стрельбе из оружия (пистолет ПМ, автомат АК-74, винтовка СВД) на огневом рубеже.

Кроме того, работникам СМИ продемонстрировали быт военнослужащих в полевых условиях и устроили праздничный фуршет по случаю профессионального праздника – Дня журналиста.