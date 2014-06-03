Один военный погиб и 13 ранены в результате обстрела террористами колонны сил АТО
В результате обстрела украинских военнослужащих, следовавших из Изюма в район Славянска, погиб один и ранены 13.
В результате обстрела задействованных в активной фазе антитеррористической операции украинских военнослужащих, следовавших из Изюма в район Славянска, погиб один и ранены 13 военнослужащих.
Об этом сообщил представитель АТО Владислав Селезнев во время телефонного включения на брифинге в Киеве.
Селезнев проинформировал, что была обстреляна колонна украинских военнослужащих, которые задействованы в активной фазе АТО и следовали из Изюма в район Славянска.
Читайте такжеЛуганских пограничников обстреливают снайперы - ГПСУ
"В ходе проведения АТО у нас есть потери. Во время нападения на колонну украинских силовиков, задействованных в антитеррористической операции, из засады боевики стреляли по нашей колонне, и был поврежден один БТР, мы потеряли одного военнослужащего, а также есть информация о 13 раненных, 2 находятся в тяжелом состоянии, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - отметил он.
Селезнев уточнил, что раненные перемещены в лечебные учреждения, и им оказывают профессиональную медицинскую помощь.